Chimenti: 'Open d'Italia a Roma fino al 2027'

Il presidente della Federgolf Franco Chimenti, con il presidente del coni Giovanni Malago' e la Sindaca Virginia Raggi

"L'Open d'Italia resterà quasi sicuramente a Roma fino al 2027, abbiamo un obbligo in questo senso. Roma diventerà una città di culto anche per il golf per avere ospitato la Ryder Cup. E' Roma che ha vinto questo evento". Lo dice il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, presentando al Salone d'Onore del Coni l'edizione n.76 dell'Open d'Italia. Il torneo torna nella Capitale per la prima volta dal 2002 e anche in questa occasione sarà l'Olgiata Golf Club ad ospitarlo dal 10 al 13 ottobre.

Alla presentazione del torneo è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi, alla quale si è rivolto Chimenti: "La sindaca è una persona straordinaria, ho avuto un'impressione che non ricavo da chi per tanto tempo l'ha avversata nel suo lavoro. Ha avuto ragione lei, sta mettendo d'accordo tutti e noi abbiamo un ritorno clamoroso. Si mostra sensibile a tutte le nostre iniziative e spero moltissimo che sia presente anche all'Olgiata".