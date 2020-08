Al Bayern 'tolleranza zero', Perisic rischia multa per 6' di ritardo all'allenamento

Ivan Perisic (foto Afp)

Sei minuti di ritardo all'allenamento odierno del Bayern Monaco potrebbero costare caro a Ivan Perisic che rischia ora una multa da parte del club. L'indiscrezione è stata riportata dal quotidiano tedesco 'Bild' secondo il quale il croato, in prestito dall'Inter, e il compagno di squadra, lo spagnolo Javi Martinez, si sono presentati al campo alle 13.36 anziché le 13.30, una manciata di minuti che potrebbe costare ai due una multa da parte del Bayern poco incline ad accettare intemperanze e ritardi, anche se di pochi minuti.

L'attaccante vice-campione del mondo con la Croazia agli ultimi mondiali in Russia, è stato visto arrivare al Centro sportivo e fermare l'auto nel parcheggio sottostante il campo di allenamento dove ad attenderlo c'era il tecnico Niko Kovac. Domani alle 15.30 il Bayern giocherà in trasferta sul campo dell'Augsburg nel match valido per l'ottava giornata di Bundesliga.