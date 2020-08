'Guttuso all'Olimpico', Lotito porta l'arte allo stadio

Claudio Lotito porta l'arte allo stadio Olimpico. In occasione di Lazio-Atalanta, in programma domani, il presidente del club biancoceleste inaugura un nuovo progetto: l’arte di 'Renato Guttuso allo stadio Olimpico'. Quattro importanti dipinti ad olio dedicati al gioco del calcio, tra i quali la celebre rappresentazione de 'I giocatori', saranno esposti in esclusiva nella sala Vip e Autorità dello stadio Olimpico di Roma.

Il progetto sposa l'idea del calcio come linguaggio universale, arte e fenomeno sociale di rilevanza internazionale, che trova nelle rappresentazioni artistiche lo strumento per trasmettere e ricordare al grande pubblico il ruolo culturale e ricreativo dello sport. È così che dalla condivisione di una passione comune Lotito incontra la collaborazione di una delle più importanti gallerie storiche di Roma, la Galleria Russo, che insieme alla Lazio festeggia proprio quest’anno una tradizione lunga 120 anni.

Da oggi il progetto segna il calcio di inizio di un’esposizione che accompagnerà la Lazio per tutte le partite del campionato. Si stanno studiando intanto le mosse per nuove iniziative, destinate anche ad altri settori dello stadio, che presto saranno rese note al pubblico. L’obiettivo è quello di offrire ai tifosi e amanti del calcio la possibilità di vivere e condividere la bellezza della cultura dello sport. L'iniziativa, fortemente voluta da Lotito e realizzata grazie al supporto di una delle più famose e antiche gallerie d’arte di Roma, è curata da Anna Nastri, responsabile del dipartimento progetti Lazio.