Lazio passa a Firenze, Correa-Immobile stendono i viola

La Lazio passa per 2-1 sul campo della Fiorentina nel posticipo della nona giornata della Serie A. I biancocelesti sbloccano il risultato al 22' con Correa che, servito dall'imbucata di Immobile, salta Dragowski e deposita il pallone in porta per l'1-0. La replica dei padroni di casa è immediata. Ribery si accende sulla fascia sinistra e centra per Chiesa, che azzecca la conclusione di sinistro e buca Strakosha: 1-1 al 27'.

L'equilibrio resiste fino all'89', quando Immobile è perfetto all'appuntamento sul cross di Lukaku. Il colpo di testa del centravanti non lascia scampo a Dragowski, 2-1. Prima del fischio finale, i capitolini sprecano un calcio di rigore con Caicedo, che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore viola. Il successo consente alla Lazio di salire a 15 punti e di agganciare il Cagliari al sesto posto. La Fiorentina rimane a quota 12.