Al Gp di Abu Dhabi trionfa Hamilton

Lewis Hamilton (Afp)

Abu Dhabi, 1 dic. (Adnkronos) - 84esima vittoria in carriera, l’11esima in stagione, per il 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton che trionfa nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il britannico della Mercedes si impone sul circuito di Yas Marina sulla Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.

Ottimo quarto posto per l’altra ‘freccia d’argento’, quella di Valtteri Bottas partito dall’ultima posizione in griglia, quinta la Ferrari di Vettel seguita dalla Red Bull di Albon.