Lotito e giocatori inaugurano nuovo 'Lazio Style 1900' a Roma

L'aquila biancoceleste conquista il centro di Roma con l'inaugurazione del nuovo Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda Roma. Per l'occasione migliaia di tifosi si sono dati appuntamento a due passi da piazza di Spagna, affollando le transenne alla caccia di un selfie con i giocatori.

Cori da stadio, musica a tutto volume dagli altoparlanti, l'aquila Olympia, sciarpe e striscioni a colorare di biancoceleste le vie della capitale. Entusiasmo alle stelle all'arrivo dei giocatori, con Lucas Leiva, Bobby Adekanye, Bartolomeu Quissanga Bastos, Senad Lulic e Ciro Immobile, presi d'assalto dai sostenitori Laziali. Raffiche di selfie, cori e incoraggiamenti per tutti i calciatori, accolti come delle rockstar lungo la via delimitata dalle transenne.

Presente il presidente della Lazio Claudio Lotito con l'allenatore Simone Inzaghi, è stato quindi inaugurato con tanto di torta bianca e celeste il nuovo store ufficiale, dove saranno messi in vendita i prodotti ufficiali del club biancoceleste e sarà possibile acquistare i biglietti per le partite casalinghe ed esterne della Lazio. Tra gli intervenuti all'inaugurazione anche diversi campioni del passato come Michelangelo Sulfaro e due protagonisti della stagione che nel 1974 portò al primo scudetto della Lazio: Giancarlo Oddi e Pino Wilson.