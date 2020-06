Europei nuoto, Panziera e Paltrinieri d'oro

(IPA/Fotogramma)

Doppio oro per l'Italia agli Europei in vasca corta di Glasgow. Margherita Panziera si è imposta nei 200 dorso toccando in 2'01"45 davanti all'ucraina Daryna Zevina (2'02"25) e all'olandese Kira Toussaint (2'03"04). Gregorio Paltrinieri è invece salito sul gradino più alto del podio nei 1500 stile libero. Il 25enne carpigiano torna sul tetto d'Europa con il tempo di 14'17"14 precedendo il norvegese Henrik Christiansen (14'18"15) e il francese David Aubry (14'25"66). Solo quarto l'ucraino Mykhaylo Romanchuk (14"32"51) campione in carica, ottavo l'altro azzurro Domenico Acerenza (14'51"49)