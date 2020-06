(Fotogramma)

Lo svizzero Beat Feuz si è imposto con il tempo di 1.12.98 nella discesa di Coppa del Mondo di Beaver Creek. Secondo posto ex aequo con il crono di 1.13.39 per il francese Johan Clarey e per l'austriaco Vincent Kriechmayr. Solo 10ecimo tempo in 1.13.86 per Dominik Paris. Più indietro Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Peter Fill.