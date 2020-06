Leotta e la gaffe musicale, ironia di Paola Ferrari

(Fotogramma)

Gaffe musicale per Diletta Leotta, e Paola Ferrari se la ride su Twitter. A sottolineare lo scivolone è un 'cinguettio' di Nonleggerlo, che cita: "'Ecco la #Lazio che va a festeggiare sotto la curva, con i tifosi che cantano ‘Giardini di Marzo’ di VENDITTI' (Diletta Leotta, al secondo sfondone settimanale) #Battisti #LazioJuve #Dazn". La 'papera' della cronista sportiva, che confonde Antonello Venditti con Lucio Battisti, non passa inosservata alla collega Paola Ferrari, che interviene nei commenti: "Pronta per Sanremo...", scrive, allegando al tweet due emoji di una faccina che ride fino alle lacrime.