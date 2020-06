Nuoto, altre tre medaglie per l'Italia

Martina Carraro (Afp)

Si arricchisce il medagliere azzurro agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. Ancora una medaglia per Martina Carraro che nei 200 rana chiude in 2:19.68 nuovo record italiano e conquista la medaglia di bronzo. Peccato per l'altra azzurra Francesca Fangio che chiude al quarto posto in 2.19.97. L'oro va alla russa Mariia Temnikova in 2.18.35. Argento alla britannica Molly Renshaw in 2.19.66.

In questa ultima giornata arriva anche l'argento di Alessandro Miressi nei 100 stile libero. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 45.90 alle spalle del russo Vladimir Morozov, oro in 45.53. Il bronzo va all'altro russo Vladislav Grinev in 46.35.

Poi, ancora una medaglia d'argento grazie a Elena Di Liddo che nei 100 farfalla chiude in 56.37 dietro alla bielorussa Anastasiya Shkurdai, oro con il tempo di 56.21. Il bronzo va alla greca Anna Ntountounaki in 56.44. Quinto posto per l'altra azzurra Ilaria Bianchi in 56.92.