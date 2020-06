Pallavolo, Conegliano e Civitanova sul tetto del mondo

(Fotogramma)

La pallavolo italiana festeggia un’altra giornata straordinaria, l’Imoco Volley Conegliano e la Cucine Lube Civitanova si sono aggiudicate entrambe il titolo Mondiale per club. Una doppietta storica per il volley tricolore, erano infatti 27 anni che due società italiane non vincevano nella stessa edizione il Mondiale per club. “Sono davvero orgoglioso di Conegliano e Civitanova - le parole del presidente Pietro Bruno Cattaneo - entrambe hanno compiuto una grandissima impresa, battendo le più forti formazioni del panorama mondiale. Abbiamo vissuto delle splendide giornate seguendo con grande passione e tifo le gare dei due tornei mondiali".

"Voglio rivolgere da parte di tutta la Federazione Italiana Pallavolo le più sentite congratulazioni a Conegliano e Civitanova, così come all’Igor Gorgonzola Novara, per lo straordinario Mondiale di club disputato. Con i loro successi - dice Cattaneo - hanno permesso ancora una volta al volley italiano di imporsi da protagonista sulla scena internazionale”.