Cristante rientra tra un mese, vicino anche il rinnovo con la Roma

Bryan Cristante

Una delle colonne del centrocampo della Roma, Bryan Cristante, continua a lavorare per il rientro in campo dopo l'infortunio. Il giocatore, fermo dalla gara contro la Sampdoria dello scorso 20 ottobre per il distacco del tendine dell’adduttore destro, ha messo nel mirino il rientro tra circa un mese, a gennaio, dopo la sosta invernale per le feste natalizie. L’evoluzione del suo quadro clinico è positiva e potrà aumentare i gradualmente i carichi di lavoro. In attesa del rientro in campo la Roma sta lavorando al rinnovo del contratto dell'ex Atalanta e, a quanto apprende l'Adnkronos, è vicino l'accordo per altri 5 anni sulla base di 2 milioni di euro più bonus.