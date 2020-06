Napoli, ecco Gattuso: "Obiettivo Champions"

"Ancelotti? Non fate paragoni, lui ha vinto tutto come allenatore. Io devo ancora dimostrare tanto. Spero di fare il 10% di quello che ha fatto nella sua carriera". Sono le parole di elogio per l'ex tecnico del Napoli di Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della squadra partenopea.

"Con Ancelotti ci siamo sentiti questa mattina. Sono stati giorni non facilissimi, sapevo che avrei dovuto chiarirmi con Carlo - prosegue Gattuso -. Per l'ennesima volta Ancelotti per me è stato un papà, mi ha fatto crescere nella sua gestione e anche in questi anni nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato e si è sempre messo a disposizione".



"Ho scelto il Napoli perché negli ultimi 10 anni è stato protagonista in Italia e in Europa. Anche se in campionato non sta passando un momento positivo è una grande squadra che mi piace tantissimo. Il 99% dei giocatori sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare".

"L'obiettivo stagionale del Napoli è andare in Europa. Non voglio alzare nessuna asticella, questa è una squadra di valore che non può restare fuori dall'Europa. L'obiettivo è recuperare punti e centrare l'obiettivo Champions - prosegue il mister -. Testa bassa e lavorare, dobbiamo preparare al meglio le partite da qui alla sosta. Questa squadra ha l'obbligo di comandare le partite".

DE LAURENTIIS - "Non mi fate domande perché non vi risponderò, non fatemelo ripetere, è solo il momento di Ringhio Star" dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Rino non ha bisogno di presentazioni e vuole darvi delle risposte, viene da un'esperienza al Milan dove ha cercato di fare il massimo che si potesse fare arrivando quinto".