Napoli-Parma a rischio rinvio

(Foto Fotogramma/Ipa)

Potrebbe essere rimandata la partita di calcio Napoli-Parma in programma oggi alle 18 a causa dei danni provocati allo stadio San Paolo dal nubifragio di ieri. In particolare sono a rischio crollo alcuni cupolini di copertura dell'impianto di Fuorigrotta. Alle 12 ci sarà un sopralluogo del Comune con il Gos per valutare la situazione e prendere una decisione.