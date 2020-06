Inter pari a Firenze, Juve aggancia la vetta

(Afp)

L'Inter pareggia 1-1 sul campo della Fiorentina e viene agganciata in vetta alla classifica dalla Juventus, vittoriosa per 3-1 contro l'Udinese. I nerazzurri, in vantaggio all'8' con Borja Valero, non concretizzano le chance per raddoppiare e vengono raggiunti dai viola in pieno recupero. Vlahovic scappa a sinistra e fulmina Handanovic con uno splendido sinistro in diagonale. L'Inter sale a 39 punti e ora condivide il primato con la Juve. La Fiorentina, con 17 punti, non si allontana troppo dalla zona caldissima della classifica.