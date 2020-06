Roma rimonta e cala tris, Spal al tappeto

(Afp)

La Roma batte la Spal per 3-1 e sale al quarto posto in classifica. I giallorossi, in svantaggio per il rigore che Petagna trasforma al 44', ribaltano il match nella ripresa. Pellegrini (53'), Perotti su rigore (66') e Mkhitaryan (83') firmano la rimonta. La Roma sale a 32 punti, ad una lunghezza dalla Lazio che domani fa visita al Cagliari, attualmente quinto a quota 29. Sempre più disperata la situazione della Spal, ultima a quota 9.