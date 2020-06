Champions, Nedved sul sorteggio: "Non possiamo lamentarci"

Pavel Nedved (Foto IPA/Fotogramma)

"Non ci dobbiamo lamentare. Però è sempre difficile, se non arrivi in forma a febbraio e marzo non passi il turno questo è garantito". Sono le parole del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, dopo il sorteggio benevolo nell'urna di Nyon che ha assegnato ai bianconeri il Lione.

Sull'ipotesi di vedere il tridente Dybala-Cristiano Ronaldo-Higuain contro i francesi il dirigente bianconero, ai microfoni di Sky Sport aggiunge: "E' un piacere vederli giocare insieme, poi deciderà il mister a seconda dello stato di forma".

"La Champions non deve essere un'ossessione, ma un obiettivo completo. Ci sentiamo dei competitor. CR7? Non si può mettere in discussione uno così", conclude.