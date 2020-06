Europa League, Ludogorets-Inter e Roma-Gent ai sedicesimi

Foto Fotogramma

L'Inter affronterà i bulgari Ludogorets nei sedicesimi di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. I nerazzurri approdano in Europa League dopo l'eliminazione dalla Champions. Per la Roma, l'altra squadra italiana in corsa nella competizione, la sfida dei sedicesimi sarà con i belgi del Gent. Le gare di andata si svolgeranno giovedì 20 febbraio, le gare di ritorno il 27.

Questi tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi: Wolverhampton (Ing)-Espanyol (Spa); Sporting Lisbona (Por)-Başakşehir (Tur); Getafe (Spa)-Ajax (Ola); Bayer Leverkusen (Ger)-Porto (Por); Copenhagen (Dan)-Celtic Glasgow (Sco); Apoel (Cip)-Basilea (Svi); Cluj (Rom)-Siviglia (Spa); Olympiacos Pireo (Gre)-Arsenal (Ing); Az Alkmaar (Ola)-Lask (Aut); Bruges (Bel)-Manchester United (Ing); Ludogorets (Bul)-Inter; Eintracht Francoforte (Ger)-Salisburgo (Aut); Shakhtar Donetsk (Ucr)-Benfica (Por); Wolfsburg (Ger)-Malmoe (Sve); Roma-Gent (Bel).