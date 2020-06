Fifa contro Blatter e Platini, chiede 2 milioni di franchi

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino (foto AFP)

La Fifa contro Joseph Blatter e Michel Platini. La Federcalcio internazionale ha reso noto di avere promosso un'azione legale davanti ai tribunali svizzeri chiedendo la restituzione dei 2 milioni di franchi svizzeri indebitamente versati a Platini da Blatter nel febbraio 2011.

"La decisione segue la risoluzione unanime recentemente adottata dal Comitato per la governance della Fifa in cui si sottolinea che la Fifa era tenuta a cercare di recuperare i fondi pagati illegalmente da un ex funzionario a un altro", si legge in una nota della Federcalcio internazionale.

"Anche la Corte suprema federale svizzera -evidenzia la Fifa- ha confermato che questo versamento da 2 milioni di franchi doveva essere considerato un 'pagamento indebito'".

Il governo mondiale del calcio fa inoltre sapere che "se e quando saranno recuperati con successo, questi fondi (insieme agli interessi) verranno completamente reindirizzati allo sviluppo del calcio, che è dove i soldi sarebbero dovuti andare in primo luogo".