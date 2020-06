Gigante Courchevel, trionfa l'azzurra Brignone

Foto Fotogramma

Federica Brignone vince lo slalom gigante di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana - terza dopo la prima manche - competa le due manche con il tempo di 2'12"59 precedendo la norvegese Mina Fuerst Holtmann (2'12"63) per soli 4 centesimi. A completare il podio la svizzera Wendy Holdener (2'13"03). Quarto posto ex-aequo per la tedesca Viktoria Rebensburg e la slovacca Petra Vlhova (2'13"07). Settimo posto per la piemontese Marta Bassino (2'13"36), a punti anche Sofia Goggia sedicesima e Irene Curtoni ventottesima.

"Sono partita attaccando su tutte le porte perché era l'unico modo per fare un po' la differenza. Eravamo tutte molto vicine e se volevo provare a batterle dovevo partire col fuoco e arrivare col fuoco", ha detto Brignone. "Nella seconda manche -ha aggiunto- la pista era un po' più rovinata, ma la mia sciata è abbastanza rotonda e mi permette di arrivare nelle buche riuscendo a spingere. Credo di aver attaccato ancora più nella seconda che nella prima e alla fine è arrivata la vittoria".