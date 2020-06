Lega Serie A, si è dimesso commissario ad acta Cicala

(IPA/FOTOGRAMMA)

Il commissario ad acta della Lega Calcio di Serie A, Mario Cicala, si è appena dimesso dall'incarico. A quanto apprende l'Adnkronos, Cicala ha comunicato la decisione alla Figc.



Il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva convocato per mercoledì un Consiglio federale per valutare le varie ipotesi sul commissario ad acta della Lega di Serie A dopo che per Cicala "è stato sollevato un tema di incompatibilità per il ruolo ricoperto nella società Lazio come membro supplente del consiglio di sorveglianza".