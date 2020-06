Tre scimmie, le scuse della Lega Serie A

(Fotogramma)

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, "si scusa con tutti coloro che si sono sentiti offesi per l'opera, realizzata da Simone Fugazzotto lo scorso maggio, in occasione della Finale di Coppa Italia. Nonostante l'artista avesse spiegato che il senso della sua creazione fosse proprio un messaggio contro il razzismo, l'opera è apparsa però a molti discutibile. Ciò che non può essere oggetto di discussione è la forte e costante condanna da parte della Lega Serie A contro ogni forma di discriminazione e razzismo, fenomeni che siamo impegnati a sradicare dal nostro campionato".



De Siervo conferma quanto anticipato ieri ovvero che "la Lega Serie A sta lavorando alla campagna ufficiale antirazzismo, che non può essere identificata con l'opera di Fugazzotto, e che sarà presentata entro fine febbraio".