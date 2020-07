Serie A, Roma cala il poker a Firenze e inguaia Montella

Foto Ipa/Fotogramma

La Roma cala il poker al Franchi e consolida il quarto posto in campionato. I giallorossi superano la Fiorentina per 4-1 con i gol di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo. La squadra di Fonseca sale così a 35 punti, a una sola lunghezza dai 'cugini' della Lazio al momento concentrati sulla sfida della Supercoppa italiana con la Juventus (i biancocelesti recupereranno il match con il Verona il 5 febbraio). La Fiorentina lotta un tempo poi crolla nella ripresa e ora la classifica, con il magro bottino di 17 punti, si fa preoccupante.

La squadra di Montella parte forte ma poi subisce un micidiale uno-due che mette in discesa il match della Roma. I giallorossi sbloccano il risultato al 19' con Dzeko, che deve solo depositare in porta il pallone sul cross basso di Zaniolo, e due minuti più tardi trovano anche il raddoppio con una magia su punizione di Kolarov. I viola reagiscono e al 34' accorciano le distanze con Badelj, che infila Pau Lopez da due passi dopo un rimpallo fortuito su un tiro di Caceres.

Ma nella ripresa la Roma allunga ancora. Al 73' Pellegrini sorprende Dragowski, non esente da colpe, con un rasoterra dal limite dell'area. E' il colpo del k.o. per i viola, che all'88' incassano anche il quarto gol in contropiede: Zaniolo punta Dragowski e lo beffa con un diagonale imparabile. Il sipario sul match cala al 93', quando è la traversa a negare anche la soddisfazione personale del gol a Vlahovic su punizione.