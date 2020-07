Ancelotti nuovo allenatore Everton

(AFP)

Ancelotti sbarca ufficialmente in Premier League. "L'Everton è lieto di annunciare che Carlo Ancelotti è il suo nuovo allenatore", si legge sul sito della squadra inglese. Si tratta di uno dei tecnici, sottolinea il club, "di maggior successo nel mondo del calcio, dopo aver vinto 20 trofei tra cui titoli di campionato in quattro diversi Paesi e la Champions League tre volte".



Ancelotti ha firmato per quattro anni e mezzo e l'accordo che durerà fino alla fine della stagione '23-'24. Il nuovo tecnico assisterà come spettatore alla partita contro l'Arsenal, prima di incontrare i giocatori e assumere il suo nuovo ruolo da domenica. La prima partita di Ancelotti in panchina sarà il match casalingo contro il Burnley il giorno di Santo Stefano.

"Questo è un grande club con una storia ricca e una base di fan davvero appassionata - dichiara l'ex tecnico del Napoli al sito della sua nuova squadra -. C'è una visione chiara da parte del proprietario e dei dirigenti per ottenere vittorie e trofei. Sono entusiasta della prospettiva di poter lavorare con tutti al club per contribuire a trasformare quella visione in realtà".