Supercoppa, Juventus k.o. e i tifosi rimpiangono Allegri

Foto Afp

La Juventus perde la Supercoppa italiana e i tifosi rimpiangono Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Lazio a Riyad sui social spopola l'hashtag con il nome dell'ex tecnico bianconero, da molti preferito a Maurizio Sarri.

Su twitter c'è chi pubblica la foto di Allegri con i tanti trofei vinti quando era alla guida della Juventus. "Con Allegri la Juve giocava meglio, soprattutto non prendevamo tanti goal", "Sarri non è da Juve! Riprendete Allegri a questo punto!", "Squadra impresentabile, messa male in campo, con un allenatore che non legge la partita. Aridateci Allegri", sono alcuni dei commenti che circolano su twitter.

Qualcuno ricorda però che anche con Allegri in panchina la Juventus perse una Supercoppa italiana contro lo stesso avversario, la Lazio, appena due anni fa. Ma tant'è. Contro la Juventus si scatena anche il 'fuoco amico' con il tweet senza giri di parole di Lapo Elkann. "Juve vergognati. Complimenti alla Lazio", ha scritto il rampollo della famiglia Agnelli. Il giornalista Pierluigi Battista è tra i primi ad applaudirlo: "Bravo Lapo".