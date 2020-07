Premier League, buona la prima per Ancelotti con l'Everton

Foto Fotogramma

Buona la prima per Carlo Ancelotti all'Everton. Il tecnico emiliano ha vinto all'esordio sulla panchina dei 'Toffees', che hanno superato il Burnley per 1-0 in casa nel match valido per il 19° turno di Premier League. La sfida è stata decisa da un gol di testa di Calvert-Lewin all'80'. L'Everton sale così in tredicesima posizione con 22 punti. Tra le altre partite giocate nel pomeriggio da segnalare il passo falso casalingo del Chelsea, sconfitto per 2-0 dal Southampton, mentre il Tottenham di Mourinho ne approfitta superando il Brighton per 2-1 e portandosi così a 3 punti dal quarto posto occupato proprio dai Blues.