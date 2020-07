Milan, ufficiale il ritorno di Ibrahimovic

(Fotogramma)

Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità, Zlatan Ibrahimovic è un giocatore del Milan. L'attaccante svedese torna a Milano, sponda rossonera, dopo 7 anni. Ad annunciarlo il club che su Twitter ha postato un video in cui si vede la Madonnina illuminata in una notte di tempesta rossonera e il titolo 'IZComing'.

Ibrahimovic sarà a Milano il 2 gennaio per sostenere le visite mediche di rito. Il calciatore 38enne firmerà un contratto di 6 mesi con opzione per estenderlo anche alla stagione prossima.

"Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi" le prime parole di Zlatan Ibrahimovic dopo l'annuncio del club. Con la maglia del Milan Ibra ha giocato dal 2010 al 2012 collezionando 61 presenze e segnando 42 gol.

I primi impegni della squadra di Pioli dopo la pausa natalizia il 6 gennaio a San Siro contro la Sampdoria e successivamente il 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal.