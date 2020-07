Schillaci e la testata a Baggio: "Mi provocava..."

(Fermo immagine RaiPlay)

"Quando ho dato una testata a Baggio..." Totò Schillaci si accomoda nel salotto di Vieni da me e dai cassetti della trasmissione condotta da Caterina Balivo tira fuori un episodio della sua parentesi alla Juventus. Un paio di guantoni dovrebbero servire a ricordare a Schillaci l'abitudine di guardare Rocky prima di scendere in campo. Invece, l'attaccante 'confessa': "Secondo me... mi fanno ricordare la testata di Baggio... Trapattoni voleva darci dei guantoni... 'La prossima volta colpitevi con i guantoni'...", racconta.

"Passavo un periodo un po' brutto, lui negli spogliatoi mi provocava e scherzava... Io ero seduto e stavo leggendo il giornale, lui con la gamba continuava a colpire il giornale... Io gli dicevo 'basta, finiscila'... Una, due, tre volte... Alla quarta mi sono alzato e ad un certo punto di ho mollato una testata". Trapattoni si presentò con i guantoni e scherzando disse 'la prossima volta usate questi'...".