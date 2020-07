Australian Open, Murray costretto al forfait

(Afp)

Il tennista scozzese di 32 anni Andy Murray dà forfait. Non parteciperà all'Australian Open. Lo rendono noto gli organizzatori in un tweet. "Siamo tristi nell'annunciare che il finalista per cinque volte del torneo non parteciperà all'edizione del 2020. Non vediamo l'ora di vederti qui nel 2021, Andy", scrivono gli organizzatori del torneo. Murray si è infortunato giocando per la Gran Bretagna nella Coppa Davis.