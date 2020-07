Ibra, parte la nuova avventura al Milan

Zlatan Ibrahimovic (AFP)

Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Linate. Per l'attaccante svedese inizia la nuova avventura con la maglia del Milan, sette anni e mezzo dopo l'addio per volare a Parigi e vestire la maglia del Psg. Ora per Ibra - che è stato accolto da Zvonimir Boban - visite mediche e poi la firma del contratto. Venerdì la presentazione alla stampa alle 10.

In centinaia i tifosi che lo hanno atteso uscire dall'aeroporto: entusiasmo alle stelle per l'arrivo dell'attaccante svedese, tanto che l'auto ha fatto fatica a passare in mezzo alla folla per dirigersi verso La Madonnina. Ibra è poi arrivato alla clinica da un'entrata secondaria, a causa della grande affluenza dei tifosi.

"Sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante". Queste le prima parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Milan Tv. "Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".