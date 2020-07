La Juve pensa a Pogba e Emerson Palmieri

(AFP)

Il mercato di gennaio in casa rossonera è iniziato con l'entusiasmante ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma Boban e Maldini vogliono regalare a Pioli un rinforzo in difesa e sono in corso trattative molto avviate per il difensore del Barcellona, Todibo che sembra sempre più vicino dopo il blitz in Spagna del ds rossonero Massara che ha incontrato il Barcellona e l'entourage del calciatore. Si discute sulla formula visto che il Milan non lo vuole in prestito secco e il Barca non vuole perdere completamente il controllo del giocatore. Una delle ipotesi è un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con un contro-riscatto per i catalani.

Non è solo il Milan delle big italiane a muoversi sul mercato, molto attiva anche la Juventus che vuole regalare a Sarri alcune pedine importanti per la seconda parte di stagione. Una delle suggestioni più grandi è quella del possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Con un'offerta di 70 milioni di euro e il cartellino di Adrien Rabiot la Juventus potrebbe trovare l'accordo con il Manchester United per il francese. I bianconeri sono poi intenzionati a pescare ancora in Inghilterra per un esterno sinistro difensivo. Il nome è quello di Emerson Palmieri, giocatore ex Roma e ora di proprietà del Chelsea, che potrebbe arrivare a giugno ma anche a gennaio.

Non sta a guardare l'Inter, con il ds Piero Ausilio che lavora sul doppio fronte, quello legato ad Arturo Vidal del Barcellona e quello di Christian Eriksen con il Tottenham. Il Napoli, invece, continua a inseguire Lobotka e ormai si è vicini a concludere l'affare. Mentre la Lazio è vicina all'arrivo di Escalante, centrocampista argentino dell'Eibar che potrebbe arrivare in estate.

Dall'altra parte della capitale Fonseca blinda Kalinic, attaccante messo in discussione dopo un avvio altalenante, e Bruno Peres, esterno appena rientrato dopo due anni di prestito in Brasile, in attesa di qualche sviluppo sul fronte Under monitorato da alcuni club inglesi e tedeschi. Intanto il Genoa ha ufficializzato Mattia Destro e l'Udinese ha ceduto in prestito Felipe Vizeu all'Atletico Paranaense, con il Brescia che ha chiuso per Skrabb.