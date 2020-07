Lazio sbanca Brescia, nona vittoria di fila

(Afp)

La Lazio sbanca Brescia al fotofinish e centra il nono successo di fila. I biancocelesti passano per 2-1 in casa delle Rondinelle grazie alla doppietta del solito Immobile (42' su rigore e 91'), che ribalta il vantaggio iniziale dei padroni di casa realizzato da Balotelli (18'). Super Mario, autore del primo gol del nuovo decennio come accadde anche nel 2010, nel primo tempo finisce nel mirino dei cori della tifoseria laziale: l'arbitro stoppa il match, che riprende poco.

BALOTELLI - "Vergognatevi". Balotelli, su Instagram, si rivolge così ai tifosi della Lazio. "Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio vergognatevi!", scrive Balotelli in italiano e in inglese.