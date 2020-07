Bologna-Fiorentina, è pari

(Fotogramma/Ipa)

Si chiude in parità, con il punteggio di 1-1 la sfida della 18esima giornata di Serie A tra Bologna e Fiorentina al Dall'Ara. Ospiti in vantaggio con Benassi al 27' del primo tempo con una conclusione al volo dal limite che colpisce il palo e batte Skorupsky, e padroni di casa che acciuffano il pari in pieno recupero con una meraviglia su punizione di Orsolini. Prima gara amara per il neo tecnico viola Iachini che aveva gustato i tre punti fino al 94' quando è arrivata la punizione di Orsolini. E' l'ottavo turno senza successi per i toscani, mentre per gli emiliani di Sinisa Mihajlovic un piccolo passo indietro rispetto alle ultime due gare, vinte, del 2019.