L'ultimo discorso di De Rossi alla Roma

Foto Fotogramma

Stephan El Shaarawy 'porta' i tifosi nello spogliatoio della Roma e dopo l'annuncio del ritiro dal calcio di Daniele De Rossi svela il suo ultimo discorso da capitano giallorosso. "'Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto'. ROMA ROMA ROMA!!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo", scrive El Shaarawy, che oggi gioca in Cina con lo Shanghai Shenhua, pubblicando su Instagram il video del discorso di De Rossi prima del suo trasferimento al Boca Juniors.

"E' una partita normale, giochiamo con dignità. Forza, che già avete fatto abbastanza per me in questi anni", dice De Rossi rivolgendosi ai compagni abbracciati davanti a lui. "Facciamolo anche per Daniele, andare via con una vittoria è troppo importante", si sente dire. "Quello sì", risponde convinto De Rossi prima di lanciare il 'grido di battaglia', immortalato da El Shaarawy in un secondo video. "Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo...Te se ama", conclude il 'Faraone'.