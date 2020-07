Armani: "Arnault vuole il Milan". Ma arrivano smentite

Bernard Arnault (Foto Fotogramma)

Nessun interesse per il Milan da parte di Bernard Arnault. Il patron del colosso del lusso francese Lvmh non ha messo gli occhi sul club rossonero, come vogliono invece i rumors che si rincorrono ormai da mesi. "Smentiamo ancora una volta le voci che vanno avanti da questa estate - spiega all'Adnkronos un portavoce di Lvmh Italia -. Non c'è alcun interesse da parte di Lvmh e del presidente Bernard Arnault" nell'acquisto del Milan.

Ieri, a riaccendere i rumors era stata l'intervista di Giorgio Armani al 'Corriere della sera' nella quale lo stilista parlava di Arnault che "ambisce a Milano" e ad "acquistare la squadra del Milan". E sempre ieri un portavoce del gruppo francese ha smentito la stessa notizia alla 'Gazzetta dello sport'.