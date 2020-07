Lazio, un francobollo per celebrare il 120° anniversario

Un francobollo per celebrare il 120° anniversario della S.S.Lazio. Lo ha emesso oggi il ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto reso noto da Poste Italiane. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 'lo Sport' dedicato alla società biancoceleste e relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Il francobollo, con tiratura da cinquecentomila esemplari e foglio da quarantacinque esemplari, è stampato dalla Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

La vignetta riproduce in alto il logo della Lazio e un pallone di calcio che lascia una scia nella sua corsa. Al centro campeggia il numero 120, a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della società. Completano il francobollo la leggenda '120° ANNIVERSARIO S.S. LAZIO S.p.A.', la scritta 'ITALIA' e l’indicazione tariffaria 'B'.

"Considero per la società sportiva Lazio un grande onore ricevere oggi il francobollo della serie tematica 'Lo Sport' con cui il ministero dello Sviluppo economico ha voluto celebrare il 120mo anniversario della nostra storia. Questo francobollo rende onore a uno dei sodalizi più grandi e antichi d’Europa che unisce disciplina, passione, forza e lealtà sotto il segno dell’aquila, simbolo delle legioni romane, e con i colori biancocelesti, in ricordo della Grecia olimpica", è il commento del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

"Il mio grazie -aggiunge- abbraccia idealmente tutti coloro che hanno scritto pagine memorabili nella nostra storia, collezionando successi e grandi traguardi nel calcio e nelle numerose altre discipline che rendono la famiglia biancoceleste un 'unicum' nel panorama europeo, nonché uno strumento per promuovere i valori dell’educazione e dello sport come indicato nel regio decreto che istituì la Lazio quale ente morale. Certo che quest’iniziativa saprà ricordare ai nostri sostenitori la storia che ci unisce e i valori che da sempre ci contraddistinguono, auguro a tutte le nostre campionesse e a tutti i nostri campioni di continuare a celebrare insieme tante altre vittorie".

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Prati. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante orizzontali, contenente una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una tessera e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15 euro.