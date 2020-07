Discesa Altenmarkt, l'azzurra Delago è seconda

Nicol Delago (Foto AFP)

Grande prova dell'azzurra Nicol Delago che ha chiuso al secondo posto la discesa libera di Coppa del Mondo di Altenmarkt, terzo podio in carriera per l’azzurra, dietro alla svizzera Corinne Suter, vincitrice con il tempo di 1'18''79. Delago ha chiuso in 1'19''08 precedendo l'altra svizzera Michelle Gisin (1'19''77). Ai piedi del podio c'è Sofia Goggia, quarta in 1'19''80, che precede l'altra italiana Francesca Marsaglia, quinta in 1'20''00. Chiudono 16esima Federica Brignone e 19esima Elena Curtoni.