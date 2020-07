Sassuolo ko, terza vittoria di fila per l'Udinese

(Fotogramma)

Terza vittoria di fila dell'Udinese che batte 3-0 il Sassuolo nel 'lunch match' della 19esima giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena di Udine. A decidere il match le reti di Okaka al 14', Sema al 68' e De Paul al 91'. In classifica i friulani salgono momentaneamente al nono posto agganciando Torino e Napoli con 24 punti, mentre gli emiliani, al terzo ko consecutivo, restano fermi a quota 19 in 14esima posizione.

Dopo un palo scheggiato dal Sassuolo con un tiro di Traoré su assist di Djuricic al 12', due minuti più tardi i friulani passano in vantaggio con Okaka. Calcio d'angolo battuto corto, cross teso di Mandragora di sinistro e colpo di testa imperioso dell'ex sampdoriano, con il pallone che si infila all'incrocio dei pali senza che Consigli possa fare nulla. In avvio di ripresa il massimo sforzo degli ospiti per pareggiare ma Musso si supera in due occasioni, al 3' ancora su Traoré che ci prova con un potente destro e al 16' su un tiro a giro di Boga. Al 23' arriva però il raddoppio bianconero. Strappo di Fofana, che porta palla da metà campo e proprio quando sembrava in difficoltà riesce ad aprire per Sema sulla sinistra. L'esterno fa partire un violento diagonale che tocca il palo lontano e si infila alla sinistra di Consigli, rimasto immobile. Nel recupero arriva anche il tris con De Paul.

Contropiede fulminante dei bianconeri: Fofana è lucidissimo e sceglie l'opzione migliore servendo De Paul sulla destra. L'argentino controlla alla perfezione, ha il tempo di mirare e dal vertice destro dell'area di rigore non lascia scampo a Consigli. Per il fantasista argentino è il terzo gol consecutivo in Serie A.