Zaniolo: "Operazione riuscita, non vedo l'ora di tornare"

Dal profilo Instagram di Nicolò Zaniolo

L'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro al quale è stato sottoposto oggi pomeriggio il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo "è tecnicamente riuscito". Lo annuncia il club giallorosso in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, dove aggiunge che nell'operazione, eseguita a Villa Stuart dal prof. Mariani, è stata suturata anche la lesione del menisco esterno. Zaniolo inizierà da domani la fase riabilitativa.

"Operazione riuscita...Forza Roma sempre", ha scritto Zaniolo su Instagram dopo l'intervento. Il ventenne giallorosso ha postato anche una sua foto sorridente sul letto dell'ospedale.

"Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare", sono le parole del centrocampista giallorosso pubblicate sul profilo Twitter della Roma.