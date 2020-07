Rizzoli su Inter-Atalanta: "Var doveva intervenire"

(AFP)

"Rocchi presuntuoso perché non è andato al Var? Devo precisare che l'arbitro è contento quando viene salvato da un errore. Siamo i primi a non voler sbagliare, si tratta di un errore umano. Il Var non ha eccepito la malizia di un tocco ma una caduta fortuita. Era una situazione dove si sarebbe dovuto utilizzare la tecnologia. Al netto di questo, Rocchi ha arbitrato molto bene". Il designatore arbitrale di Serie A, Nicola Rizzoli, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio1, torna così sull'episodio del fallo di mano di Lautaro Martinez su Toloi, in occasione di Inter-Atalanta, giocata sabato.