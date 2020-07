Federica Pellegrini: "Potrei continuare dopo Tokyo 2020"

(Foto IPA/Fotogramma)

Federica Pellegrini apre uno spiraglio, forse anche qualcosa di più, sulla possibilità di continuare a gareggiare anche dopo Tokyo 2020. L'olimpionica del nuoto per la prima volta non ha dato per scontato il ritiro dopo i Giochi olimpici in programma quest'estate. "Sto pensando seriamente di andare avanti anche dopo...", ha detto la campionessa di Spinea, oggi 31enne, in un'intervista ai microfoni di Sky. "Solamente per non sentirmi dire ogni volta da tutti voi: è l’ultima gara...", ha aggiunto sorridendo.

"Chissà. I colpi di testa dopo tutto fanno parte della mia vita. Vediamo. Adesso facciamo Tokyo e poi ci pensiamo". All'orizzonte ci sono gli Europei del 2022 a Roma, ma è ovvio che il pensiero corre anche al successivo appuntamento a cinque cerchi, quello di Parigi 2024. "Sì, diciamo che è una consapevolezza nuova degli ultimi mesi. La piscina di Roma richiama molto la mia attenzione...Vedremo, non voglio sbilanciarmi su niente. Prima penso alle qualificazioni olimpiche agli Assoluti di marzo a Riccione e poi vedremo tutto il resto. Nella vita mai dire mai. Quindi punto e a capo, per il momento".