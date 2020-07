Pallotta pensa alla Premier, dopo la Roma idea Newcastle

(Foto Fotogramma)

James Pallotta non sembra intenzionato a voler uscire dal mondo del calcio una volta conclusa la cessione dell'As Roma a Dan Friedkin. L'attuale numero uno giallorosso, a quanto apprende l'Adnkronos, si è appassionato al soccer e sta pensando, magari con l'appoggio del suo consulente Franco Baldini, ad una avventura in Premier League, ed in particolare ha chiesto informazioni per l'acquisto del Newcastle United.

Il club di Mike Ashley è in vendita e, tra i possibili acquirenti ci sono arabi e altri imprenditori internazionali. Al gruppo si aggiunge anche Pallotta per un affare che si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro. Negli anni della gestione Ashley il Newcastle è comunque stato messo in vendita - apertamente o tacitamente - più di una volta, ma le acquisizioni delle quali si è parlato di recente sono svanite dopo essere entrate nella fase di due diligence, ma ora sembra essere arrivati al momento della cessione.