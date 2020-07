Salta scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma

Foto Ipa/Fotogramma

E' saltato, ormai sembra definitivamente, lo scambio tra la Roma e l'Inter di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso lascia quindi Milano per tornare nella Capitale e riunirsi ai suoi compagni di squadra, dopo l'imprevedibile esito della trattativa che lo ha riguardato nelle ultime ore, mentre Politano dovrebbe rientrare a Milano nelle prossime ore, anche se nutre ancora la speranza di restare alla Roma magari in prestito. Ieri sera le parti sembravano aver trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che sarebbe scattato solo al raggiungimento di un certo numero di presenze, ma poi non si è trovata la quadratura. Ora la Roma potrebbe virare sullo spagnolo Suso del Milan.