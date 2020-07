Brignone trionfa, vittoria ex aequo nel gigante di Sestriere

(Afp)

Tredicesima vittoria in carriera in coppa del mondo, la settima in gigante, per Federica Brignone, che trionfa nel gigante femminile di Sestriere. La valdostana, prima anche dopo la prima manche, chiude ex aequo in vetta assieme alla slovacca Petra Vlhova col tempo totale di 2'21''15, terza la leader della coppa del mondo, la statunitense Mikaela Shiffrin, +0''01.

Per la Brignone la vittoria al Sestriere è la terza affermazione in stagione. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, Sofia Goggia è nona con un distacco di 1''65 dalle vincitrici, decima Marta Bassino, +1''74, 18esima Irene Curtoni, +3''04.