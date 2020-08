Roma cala tris, Genoa ko

(Afp)

La Roma cala il tris e riparte. I giallorossi passano per 3-1 sul campo del Genoa e riprendono la marcia dopo le due sconfitte, contro Torino e Juventus, inanellate all'inizio del 2020. La Roma sblocca il risultato al 5' con Under e raddoppia al 44' con l'autorete di Biraschi. Il Genoa si rimette in carreggiata prima del riposo con Pandev, che accorcia le distanze al 45'. Nella ripresa, Dzeko chiude i conti al 74' firmando il 3-1. La Roma sale a 38 punti, prendendosi il quarto posto solitario almeno provvisoriamente. Il Genoa è sempre penultimo a quota 14.