A 75 anni firma contratto con club di terza divisione

(Foto Fotogramma)

Si chiama Ezz El-Din Bahader e a 75 anni ha firmato un contratto con una squadra di terza divisione in Egitto. Se dovesse scendere in campo con la sua nuova squadra finirebbe direttamente nel Guinness dei Primati, battendo di due anni il record precedente. Nell’aprile 2019 infatti l’israeliano Isaak Hayik è salito agli onori delle cronache dopo aver giocato una partita di quarta divisione alla veneranda età di 73 anni. Behader si è unito formalmente ai ranghi del suo club dal 6 ottobre per diventare il più vecchio giocatore professionista al mondo.

L'Associazione calcistica egiziana ha registrato Bahader durante l'attuale periodo di mercato invernale, con Walid Al-Attar, direttore esecutivo della Federazione, che ha ricevuto nel suo ufficio i dirigenti del club e il giocatore quando sono venuti per completare le procedure di registrazione. "Ezz El Din Bahader si sta preparando a mettere il suo nome nel Guinness Records, mentre inizia a partecipare con il suo club alle partite", ha spiegato la Federazione egiziana. Secondo quanto riportato dai media, Bahader dovrebbe partecipare a due partite complete con la sua squadra per battere il record.