Discesa Bansko, è super Brignone: solo Shiffrin la batte

Federica Brignone sale ancora sul podio in coppa del mondo. La 29enne valdostana ha chiuso al secondo posto la discesa di Bansko, battuta solo dalla statunitense Mikaela Shiffrin per appena 18 centesimi. Per la Brignone si tratta del quattordicesimo podio stagionale e del numero 34 in carriera, ma è appena il secondo ottenuto in discesa. Al terzo posto nella gara odierna si è piazzata la svizzera Joana Haehlen. Tra le azzurre bene anche Elena Curtoni e Marta Bassino, giunte rispettivamente quarta e quinta. Fuori Sofia Goggia. Nella classifica generale di coppa del mondo Brignone è ora seconda con 795 punti. Ancora inarrivabile Shiffrin, che guida a quota 1075. L'americana, invece, è seconda nella classifica di specialità a 37 lunghezze dalla svizzera Corinne Suter.