Iachini l'anti-social: "Hashtag? Io ho un telefono da 35 euro..."

(Foto Fotogramma)

Beppe Iachini e i social, due mondi lontani. Il tecnico della Fiorentina ha strappato sorrisi quando, durante la conferenza alla vigilia della sfida con il Genoa, gli è stato chiesto quale hashtag sceglierebbe per descrivere la sua esperienza. "Che vuol dire hashtag? Io ho un telefonino da 35 euro, non ho Instagram e non so che vuol dire".