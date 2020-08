Totti e il like a Buffon, sui social è polemica

Francesco Totti (Foto Fotogramma)

Francesco Totti fa arrabbiare i tifosi romanisti per un altro 'like fuori posto'. L'ex capitano giallorosso ha messo il suo 'mi piace' a un messaggio postato su Instagram da Gigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, dopo la vittoria proprio contro la Roma in Coppa Italia. "Avanti tutta anche in Coppa Italia!", la didascalia della foto che ritrae l'estremo difensore della Juve mentre para un tiro nel match di mercoledì sera che ha sancito l'eliminazione della Roma dalla competizione.

Non è la prima volta che Totti 'sbaglia' campo. Infatti, avevano già fatto discutere un suo presunto like al messaggio di un tifoso che sui social chiedeva di vendere Florenzi e un altro a Bobo Vieri che faceva gli auguri alla Lazio in occasione della festa dei 120 anni del club. Immediate le reazioni sia sul profilo di Buffon che su twitter, dove l'hashtag #Totti cresce ora dopo ora. "Dategli la stella allo Stadium al posto di quella di Conte", "Dopo l'ennesimo like fuori luogo di Totti, i tifosi romanisti più saggi hanno capito quanto sia stato difficile per Spalletti stabilire il record di punti nella storia dell'AsRoma", sono alcuni dei commenti che si leggono su twitter.

La polemica tra l'altro arriva in un momento molto delicato per la squadra giallorossa che, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si appresta ad affrontare la Lazio in un derby di campionato di fondamentale importanza anche per la classifica di entrambe le squadre.