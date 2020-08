Mille tifosi Roma a Trigoria: "Vincete il derby per Zaniolo"/Video

Dal profilo twitter della Roma

I tifosi della Roma invadono Trigoria per caricare la squadra alla vigilia del derby contro la Lazio. Oltre mille sostenitori con sciarpe e bandiere giallorosse hanno raggiunto questa mattina il centro sportivo Fulvio Bernardini. Cori per la Roma e contro la Lazio, fumogeni e striscioni affissi a bordo campo, uno dei quali recitava: "Vincete per Zaniolo". "Sarete gli uomini di Roma per un’altra battaglia. Impegno, sudore e rispetto per la maglia", "Grinta, cattiveria e sudore. Noi con la voce, voi con il cuore", c'è scritto sugli altri striscioni.